29 мая 2021

Случайно раненый сотрудником ДПС мужчина скончался в Новосибирске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Профилактический рейд ГИБДД. Магнитогорск, пистолет, оружие, кобура, инспектор дпс, полицейский
Сотрудник ДПС ранил мужчину в голову Фото:

Раненный сотрудником ДПС при задержании под Новосибирском мужчина скончался. Врачам не удалось его спасти.

«Врачи молчали, только что сказали. Погиб в пять вечера», — передает «Сиб.фм» с ссылкой на собственный источник. Уточняется, что молодому человеку было 19 лет.

Ранее сообщалось, что инспектор ДПС в Новосибирске случайно выстрелил в мужчину при задержании. Пуля попала в висок. Пострадавшему была оказана медицинская помощь, его отвезли в больницу. Двух других правонарушителей силовики доставили в отдел полиции для разбирательства. На сотрудника ГИБДД завели уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий», передает «Пятый канал». Как сообщили в УМВД по региону, сотрудники ГИБДД устроили на служебной машине погоню за Toyota, водитель которой отказался останавливаться.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...