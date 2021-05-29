Случайно раненый сотрудником ДПС мужчина скончался в Новосибирске

Сотрудник ДПС ранил мужчину в голову Фото: Илья Московец © URA.RU

Раненный сотрудником ДПС при задержании под Новосибирском мужчина скончался. Врачам не удалось его спасти.

«Врачи молчали, только что сказали. Погиб в пять вечера», — передает «Сиб.фм» с ссылкой на собственный источник. Уточняется, что молодому человеку было 19 лет.

Ранее сообщалось, что инспектор ДПС в Новосибирске случайно выстрелил в мужчину при задержании. Пуля попала в висок. Пострадавшему была оказана медицинская помощь, его отвезли в больницу. Двух других правонарушителей силовики доставили в отдел полиции для разбирательства. На сотрудника ГИБДД завели уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий», передает «Пятый канал». Как сообщили в УМВД по региону, сотрудники ГИБДД устроили на служебной машине погоню за Toyota, водитель которой отказался останавливаться.