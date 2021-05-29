В Евросоюзе придумали, как расколоть российское общество

ЕС предложил наладить отношение с рядовыми россиянами Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Европейскому Союзу следует ужесточить санкции в отношении российских чиновников и наладить тесные контакты с обычными гражданами. Такой план озвучил председатель Европарламента Дэвид Сассоли.

Отношения ЕС и РФ сейчас он охарактеризовал как очень напряженные. «Мы (Евросоюз) должны ужесточить санкции против российских чиновников, а также установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом», — приводит РИА «Новости» заявление Сассоли.

Отношения Москвы и Европы осложнились из-за дела Алексея Навального. Антироссийские санкции ввел не только Евросоюз, но и США, пишет RT. Также были продлены действующие ограничения. Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что санкции против РФ уже не действуют, поэтому нужно выстраивать диалог с Кремлем, напоминает «Национальная служба новостей». Представитель России при ЕС Владимир Чижов также выражал готовность к диалогу с другими странами.