29 мая 2021

В Евросоюзе придумали, как расколоть российское общество

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ярмарка легкой промышленности на ул. Вайнера. Екатеринбург, ярмарка, рынок, улица вайнера, маркет, виды екатеринбурга
ЕС предложил наладить отношение с рядовыми россиянами Фото:

Европейскому Союзу следует ужесточить санкции в отношении российских чиновников и наладить тесные контакты с обычными гражданами. Такой план озвучил председатель Европарламента Дэвид Сассоли.

Отношения ЕС и РФ сейчас он охарактеризовал как очень напряженные. «Мы (Евросоюз) должны ужесточить санкции против российских чиновников, а также установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом», — приводит РИА «Новости» заявление Сассоли.

Отношения Москвы и Европы осложнились из-за дела Алексея Навального. Антироссийские санкции ввел не только Евросоюз, но и США, пишет RT. Также были продлены действующие ограничения. Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что санкции против РФ уже не действуют, поэтому нужно выстраивать диалог с Кремлем, напоминает «Национальная служба новостей». Представитель России при ЕС Владимир Чижов также выражал готовность к диалогу с другими странами.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...