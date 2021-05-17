Евросоюз продлил санкции против россиян

ЕС продлили санкции на год Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Евросоюз продлил на один год санкции против граждан России, несущих, по мнению Брюсселя, ответственность за киберпреступления. Об этом говорится в распространенном заявлении Евросоюза.

«Сегодня Совет ЕС принял решение продлить режим ограничительных мер против угрожающих Евросоюзу и его странам-членам кибератак на один год, до 18 мая 2022 года», — говорится в документе. ЕС впервые ввел санкции за киберпреступления 30 июля 2020 года. В список попали граждане и организации России, Китая и Северной Кореи.

Также президент США Джо Байден подписал указ о санкциях в отношении России. В частности, они привели к ограничениям для шести российских технологических компаний, высылке российских дипломатов из Вашингтона, ограничениям на операции с российским госдолгом. Кроме того, санкции против РФ ввели Канада, Австралия и Украина.