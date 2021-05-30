Директор цирка объяснил все линькой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На цирковой шоу-программе на территории миасского торгового центра «Сидней», где во время исполнения номера две лисицы рычали на дрессировщиков и выглядели вялыми и слабыми, животным было жарко. Так считает руководитель шапито Антон Селедцов. Он прокомментировал URA.RU подробности инцидента.

«Была жара. Животным просто было тяжело работать. Кроме того, сейчас у лисиц линька, поэтому они так выглядят. Панику поднимают те, кто далек от животного мира. А вообще лисицы — это личная собственность дрессировщика, и если с ними что-то случится, он останется без работы», — отметил он.

URA.RU связалось с ветеринарным врачом из Миасской ветеринарной лечебницы, осматривавшим лисиц накануне представления. В беседе с журналистами он пояснил, что на момент осмотра животные выглядели нормально.

«Осматривал их в пятницу. Визуально они выглядели спокойными. По времени осмотр животных занимает от трех до пяти минут», — добавил специалист, отказавшийся назвать свое имя.

Днем ранее, 29 мая, в интернете был опубликован видеоролик с циркового представления. На нем видно, как две лисицы во время выполнения номера с трудом передвигают ногами, а после окончания трюка их берут на руки и уносят с арены. В социальных сетях возмущены как самим представлением, так и происшествием с лисами.

Скрин взят из группы в соцсети «Вконтакте» «Инцидент Миасс»

Скрин взят из группы в соцсети «Вконтакте» «Инцидент Миасс»

Скрин взят из группы в соцсети «Вконтакте» «Инцидент Миасс»