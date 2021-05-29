Минпромторг и ГИБДД обсуждают новое наказание для части водителей

Водителям, пойманным за рулем в нетрезвом виде, хотят установить алкозамки на авто Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Минпромторг РФ и ГИБДД рассматривают предложение оборудовать алкозамками автомобили, владельцы которых были замечены за рулем в нетрезвом виде. Об этом сообщил замглавы Минпромторга Василий Шпак.

«Минпромторг РФ обсуждает с ГИБДД идею принудительно оборудовать алкозамками машины водителей, хоть раз привлекавшихся к административной ответственности за езду в нетрезвом виде», — приводит слова Шпака РИА «Новости». Это специальный прибор, который будет реагировать на пары алкоголя и блокировать зажигание в автомобиле, уточняет агентство Nation News.

Данный законопроект уже предлагался ранее, однако Госдума отклонила его в первом чтении. Он предполагал специальное наказание для пьяных водителей в виде обязательной установки алкозамков, пишет телеканал 360 . Однако это значительно увеличит стоимость ввозимых транспортных средств, уточняет РТ.