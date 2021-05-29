29 мая 2021

Минпромторг и ГИБДД обсуждают новое наказание для части водителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, автомобили, автомобильная парковка, машины, парковка
Водителям, пойманным за рулем в нетрезвом виде, хотят установить алкозамки на авто Фото:

Минпромторг РФ и ГИБДД рассматривают предложение оборудовать алкозамками автомобили, владельцы которых были замечены за рулем в нетрезвом виде. Об этом сообщил замглавы Минпромторга Василий Шпак.

«Минпромторг РФ обсуждает с ГИБДД идею принудительно оборудовать алкозамками машины водителей, хоть раз привлекавшихся к административной ответственности за езду в нетрезвом виде», — приводит слова Шпака РИА «Новости». Это специальный прибор, который будет реагировать на пары алкоголя и блокировать зажигание в автомобиле, уточняет агентство Nation News.

Данный законопроект уже предлагался ранее, однако Госдума отклонила его в первом чтении. Он предполагал специальное наказание для пьяных водителей в виде обязательной установки алкозамков, пишет телеканал 360.Однако это значительно увеличит стоимость ввозимых транспортных средств, уточняет РТ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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