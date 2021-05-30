Байден раскрыл, что хочет обсудить с Путиным

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Джо Байден хочет поднять вопрос прав человека Фото:

Президент США Джо Байден намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным тему прав человека. Данный вопрос он намерен поднять во время встречи в Женеве.

Байден заявил, что на встрече с Путиным поднимет вопрос соблюдения прав человека. «Ясно дам понять, что мы не останемся в стороне, позволив ему нарушать эти права», — пишет РИА «Новости».

Ранее в ходе телефонного разговора Байден предложил Путину провести встречу, напоминает телеканал 360. Саммит лидеров стран пройдет в Женеве 16 июня. Белый дом уже начал подготовку к саммиту президентов и направил в Швейцарию советника по национальной безопасности США, чтобы обсудить с российской стороной все детали. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен провести переговоры с Байденом перед его встречей с Путиным, уточняет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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