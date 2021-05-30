Байден раскрыл, что хочет обсудить с Путиным

Джо Байден хочет поднять вопрос прав человека Фото: Evan Vucci AP/TASS

Президент США Джо Байден намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным тему прав человека. Данный вопрос он намерен поднять во время встречи в Женеве.

Байден заявил, что на встрече с Путиным поднимет вопрос соблюдения прав человека. «Ясно дам понять, что мы не останемся в стороне, позволив ему нарушать эти права», — пишет РИА «Новости».

Ранее в ходе телефонного разговора Байден предложил Путину провести встречу, напоминает телеканал 360. Саммит лидеров стран пройдет в Женеве 16 июня. Белый дом уже начал подготовку к саммиту президентов и направил в Швейцарию советника по национальной безопасности США, чтобы обсудить с российской стороной все детали. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен провести переговоры с Байденом перед его встречей с Путиным, уточняет RT.