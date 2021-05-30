Раскрыты подробности состояния раненной в Екатеринбурге девочки

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Торжественная церемония передачи машин скорой медицинской помощи на Площади 1905 года. Екатеринбург, медицина, здравоохранение, скорая помощь, неотложная помощь, машина скорой помощи, машина скорой медицинской помощи, неотложная медпомощь
Ребенка везут в городскую больницу Фото:

Девочка, которую ранил неизвестный рядом с домом по ул. Бородина, 31 в Екатеринбурге, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил источник URA.RU в оперативных службах города.

«Девочка [находится] в тяжелом [состоянии], ее везут в девятую горбольницу. Мужчина [сотрудник Росгвардии] получил легкие ранения», — сообщил источник. Собеседник добавил, что мужчину везут в 36 городскую больницу.

О стрельбе стало известно вечером 30 мая. Неизвестный открыл огонь по машинам и прохожим с балкона четвертого этажа. Сообщается также, что специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) готовится штурмовать квартиру стрелявшего.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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