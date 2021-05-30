Раскрыты подробности состояния раненной в Екатеринбурге девочки

Ребенка везут в городскую больницу Фото: Анна Майорова © URA.RU

Девочка, которую ранил неизвестный рядом с домом по ул. Бородина, 31 в Екатеринбурге, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил источник URA.RU в оперативных службах города.

«Девочка [находится] в тяжелом [состоянии], ее везут в девятую горбольницу. Мужчина [сотрудник Росгвардии] получил легкие ранения», — сообщил источник. Собеседник добавил, что мужчину везут в 36 городскую больницу.

О стрельбе стало известно вечером 30 мая. Неизвестный открыл огонь по машинам и прохожим с балкона четвертого этажа. Сообщается также, что специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) готовится штурмовать квартиру стрелявшего.