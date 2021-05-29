Сотрудники проникли в квартиру стрелявшего по прохожим мужчины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мужчину, который 30 мая устроил стрельбу с балкона и ранил ребенка и сотрудника Росгвардии, задержали сотрудники силовых структур. Об этом сообщает журналист URA.RU с места событий.

«В квартире зажегся свет. Судя по всему, мужчина обезврежен», — сообщает корреспондент.

Вечером 30 мая мужчина устроил стрельбу с балкона дома 31 по улице Бородина. Во время инцидента были ранены два человека — девочка получила ранение в живот и находится в тяжелом состоянии, сотрудник Росгвардии направлен в больницу.