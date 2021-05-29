29 мая 2021
28 мая 2021

Устроивший стрельбу в Екатеринбурге мужчина задержан

© Служба новостей «URA.RU»
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Дом по улице Бородина, 31, где неизвестный открыл стрельбу по машинам и прохожим. Екатеринбург
Сотрудники проникли в квартиру стрелявшего по прохожим мужчины Фото:

Мужчину, который 30 мая устроил стрельбу с балкона и ранил ребенка и сотрудника Росгвардии, задержали сотрудники силовых структур. Об этом сообщает журналист URA.RU с места событий.

«В квартире зажегся свет. Судя по всему, мужчина обезврежен», — сообщает корреспондент.

Вечером 30 мая мужчина устроил стрельбу с балкона дома 31 по улице Бородина. Во время инцидента были ранены два человека — девочка получила ранение в живот и находится в тяжелом состоянии, сотрудник Росгвардии направлен в больницу.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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