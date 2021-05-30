Трое россиян погибли в ЦАР

Об этом сообщил представитель правительства Центральноафриканской республики Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Центральноафриканской республике погибли трое россиян при взрыве. Об этом сообщил министр связи и СМИ, официальный представитель правительства страны Анж-Максим Казагуи.

«Были убиты трое российских союзников и двое центральноафриканских офицеров полиции», — сказал он. Слова представителя власти приводит ТАСС.

Ранее из-за военного конфликта в Центральноафриканской республике Россия направила 300 военных инструкторов для обучения национальной армии. В конце 2020 года в ЦАР разгорелся конфликт между властями и оппозицией, и в рамках соглашения о военной помощи сотни российских военнослужащих прибыли в республику для оказания военной помощи, пишет RT.