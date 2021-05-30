Мошенники придумали новый способ обмана россиян

Мошенники стремятся нажиться на студентах, которые ищут работу, рассказал Антон Окошкин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мошенники изобрели новую схему обмана россиян. Людям предлагается высокооплачиваемая работа, не требующая специальных навыков. Путем махинаций с личных счетов жертв выводятся деньги. Иногда на имя человека может быть оформлен кредит. Об этом сообщил директор по противодействию мошенничеству компании BI.Zone Антон Окошкин.

Потенциальная жертва, по данным эксперта, обращает внимание на привлекательное объявление в интернете. Вступая в переписку с мошенником, «соискателю» предлагается открыть новый счет в банке и подключить дистанционное обслуживание, либо же напрямую передать данные о счете мошеннику «для начисления зарплаты». После этого со счета похищаются деньги. А в ряде случаев злоумышленники оформляют на аккаунт кредиты.

«Сложности данной схемы мошенничества заключаются в том, что клиент будет подтверждать все действия злоумышленника до того момента, пока не поймет, что был обманут», — цитируют РИА «Новости» Окошкина. Он отметил, что из-за такой схемы обмана время реализации может занять несколько дней.

Сообщается, что на данный момент уже выявлены методы для предотвращения подобных случаев. Окошкин подчеркнул, что главной целью мошенников в таком случае являются студенты, так как летом именно они ищут подработку.

Ранее Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России по Москве пресекли деятельность группы телефонных мошенников. Преступники под видом представителей Банка России или арбитражного суда предлагали пенсионерам компенсации за купленные ранее лекарства или оказанные медицинские услуги, пишет RT.