Свердловские единороссы раскрыли лидеров на выборах в заксобрание

В свердловской ЕР подвели итоги предварительного отбора кандидатов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Праймериз «Единой России» в Свердловской области

В Свердловской области подвели итоги праймериз по отбору кандидатов на выборы в законодательное собрание. По данным URA.RU, в своих территориальных группах наивысший результат показали лидер свердловских единороссов Виктор Шептий (Ирбитская группа) и спикер заксо Людмила Бабушкина (Богдановическая группа).

В Железнодорожной территориальной группе победу одержал телеведущий, директор ООО «Девять с половиной» Иннокентий Шеремет, а в Кировской — ректор УрФУ Виктор Кокшаров. В Орджоникидзевской группе первое место занял спикер думы Екатеринбурга Игорь Володин. По Каменск-Уральской группе высший результат у замгубернатора Алексея Шмыкова. Его коллега вице-губернатор Сергей Бидонько занял первое место в Краснотурьинской группе. В Красноуфимской группе лидером стал министр образования области Юрий Биктуганов.

В Алапаевской группе победу одержал депутат Госдумы Сергей Чепиков, в Белоярской — директор «Белоярскнефтепродукт» Евгений Казаков, а в Асбестовской — главврач горбольницы Игорь Брагин. Наибольший результат в Вернепышминской группе показал глава округа Евгений Писцов, в Верх-Исетской группе победила директор областного медколледжа Ирина Левина. В Сысертской группе лидирует мэр Дмитрий Нисковских, в Ревдинской — замглавы администрации Западного управленческого округа Александр Ковалев. В Серовской группе победу одержал депутат заксо Владимир Анисимов, а в Первоуральской — директор ООО «Киберсталь» Алексей Дронов.

Тагилстроевскую группу возглавил депутат заксо Владимир Радаев. Его коллега Вячеслав Погудин выиграл в Ленинской группе Нижнего Тагила. В Дзержинской группе лидером стал исполнительный директор «Уралвагонзавода» Владимир Рощупкин. В Красноуральской группе лучший результат показал директор технологического института МИФИ Владимир Рябцун, в Кировградской — директор УЭХК Александр Белоусов. В Чкаловской терргруппе первое место занял советник гендиректора «Авиаком Цитотранс» Валерий Савельев. Президент дивижения «Зяблицев-фронт» Евгений Зяблицев, а замглавы Екатеринбурга Дмитрий Ноженко возглавил Ленинскую группу.

Праймериз «Единой России» проходили с 24 по 30 мая. На голосовании по отбору кандидатов в депутаты Госдумы и областного заксобрания проголосовали более 339 тысяч свердловчан. Единороссы перевыполнили плановый показатель установленный федеральным руководством.