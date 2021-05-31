Источник раскрыл первые итоги голосования «Единой России» в ЯНАО

Из-за смешанной системы праймериз подсчет результатов голосования в ЯНАО затянулся Фото: пресс-служба реготделения «Единой России»

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

В ЯНАО голоса за кандидатов на праймериз «Единой России» отдали свыше 25 тысяч человек, сообщили URA.RU источники в региональном отделении партии. В настоящее время подсчет голосов еще продолжается, так как праймериз проводились по смешанной форме и подсчет бюллетеней не завершен.

«Окончательные итоги подводятся, списки кандидатов, скорее всего, будут представлены в течение дня. Пока однозначно можно говорить о том, что проголосовали в общей сложности более 25 тысяч человек», — рассказали инсайдеры агентства. При этом каких-то «сюрпризов» от результатов голосования ждать, по словам собеседников, не стоит.

Предварительно, по спискам для участия в выборах в Тюменскую областную думу от ЯНАО проходят: вице-губернатор Ирина Соколова, вице-спикер заксобрания Алексей Ситников, депутат Госдумы РФ Владимир Пушкарев, гендиректор АО «Ямалтрансстрой» Игорь Нак, глава Тазовского района Василий Паршаков, главный режиссер Центра культуры «Геолог» Лариса Цупикова, главный профилактолог Ямала Сергей Токарев и чиновники окружного правительства Алексей Тарагупта и Наиль Хайруллин. Кроме того, проходят депутаты Тюменской облдумы Сергей Корепанов и Николай Токарчук.

В списки в Госдуму РФ проходят: директор государственно-правового департамента Дмитрий Погорелый, вице-спикер заксобрания Алексей Ситников проходил по двум спискам, завотделением СОКБ Евгений Забара, тренер спортшколы «Виктория» Никита Ребро и представитель АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» Марат Фазлетдинов, сообщают источники. «Информация хоть и предварительная, но более-менее соответствующая действительности», — пояснили собеседники в партийных кругах

Получить официальных подтверждений информации источников на момент публикации не удалось. В пресс-службу реготделения «Единой России» был направлен запрос, к моменту публикации комментариев не поступило.

Ранее сообщалось, что на выборах в сентябре жителям ЯНАО предстоит выбрать двоих представителей от региона в Государственную думу. Еще восемь депутатов будут представлять Ямал в областной думе Тюмени.