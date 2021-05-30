30 мая 2021
29 мая 2021
28 мая 2021

Свердловский депутат Госдумы проиграл на местных выборах

© Служба новостей «URA.RU»
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Традиционный сплав по реке Чусовой движения
Андрей Ветлужских набрал на праймериз меньше голосов, чем чиновник и врач Фото:

Депутат Госдумы, председатель свердловской федерации профсоюзов Андрей Ветлужских рискует покинуть политику. По данным URA.RU, он проиграл на электронных праймериз «Единой России» по выборам в региональное заксобрание в Алапаевском одномандатном округе. Депутат занял третье место, несмотря на поддержку областных властей.

Ветлужских набрал 14,27% голосов выборщиков (его поддержали 1,8 тысячи человек). Первое место в округе занял помощник главы Арамильского городского округа Евгений Старков (42,13% голосов, 5,3 тысячи), второе — завотделения медпрофилактики горбольницы Алапаевска Марине Русановой (23,74%, 2,975 тысячи). Откажутся ли они от дальнейшего участия в выборах в пользу Ветлужских, пока не известно.

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Как писало URA.RU, Ветлужских может сохранить место во власти и по-другому: если освободятся проходные места в региональном списке «ЕР» на выборах в Госдуму (сейчас Ветлужских идет в нем на восьмом месте). Таким же путем он попал в федеральный парламент в 2016 году. Однако ранее источники агентства отмечали, что свердловские власти на следующие пять лет видят Ветлужских только в областном заксобрании.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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