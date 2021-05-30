Праймериз в свердловский парламент выиграли протеже губернатора

Партийные выборы в Свердловской области выиграли согласованные с Евгением Куйвашевым кандидаты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы в свердловское Заксобрание в 2021 году

На праймериз «Единой России» по отбору кандидатов-одномандатников в свердловское заксобрание в 24 округах победили политики, согласованные командой губернатора Евгения Куйвашева. Как сообщил URA.RU источник в региональном отделении партии, исключением стал Железнодорожный округ.

В нем лидером голосования стал член команды «серого кардинала» Екатеринбурга Владимира Тунгусова — Валентин Лаппо. Также потерпел неудачу в Алапаевском округе депутат Госдумы, лидер свердловских профсоюзов Андрей Ветлужских, выдвижение которого было поддержано областными властями. «В остальных территориях победили кандидаты, согласованные с резиденцией губернатора», — подчеркнул собеседник агентства. В их числе: действующие депутаты Михаил Зубарев (Асбестовский округ, 53,9% голосов), Вячеслав Вегнер (Белоярский, 28,26%), который с трудом одолел своего коллегу Илью Гаффнера (25,21%), Людмила Бабушкина (Богдановичский, 58,22%), Вячеслав Брозовский (Верхнепышминский, 73,25%).

В Кировском округе фаворитом стал вице-спикер заксобрания Михаил Клименко (Кировский, 59,25%), его коллега Виктор Маслаков (Ленинский, 45,6%), депутаты Евгений Зяблицев (Октябрьский, 69,14), Владимир Смирнов (Орджоникидзевский, 62,01%), Виктор Савельев (Чкаловский, 51,79%). Секретарь свердловского отделения ЕР Виктор Шептий победил в Ирбитском (73,51%), депутат ЗС Виктор Якимов — в Каменск-Уральском (58,9%), глава бюджетного комитета Петр Соколюк — в Краснотурьинском (66,64%) избирательном округе.

Лидерами в своих территориях стали парламентарии Сергей Никонов (Красноуральский, 65,8%), Альберт Абзалов (Красноуфимский, 74,33%), Владимир Рощупкин (Дзержинский, 71,4%), Вячеслав Погудин (Ленинский район Нижнего Тагила, 75,6%), Владимир Радаев (Тагилстроевский, 68,83%), Алексей Дронов (Первоуральский, 58%), Александр Серебренников (Ревдинский, 62,7%), Дмитрий Жуков (Серовский, 84,3%). В Верх-Исетском округе пальму первенства вырвал депутат гордумы Екатеринбурга Сергей Мелехин (33,19%), в Кировградском — вице-спикер местной думы Александр Волков (48,42%), в Сысертском — гонщик Сергей Карякин (58%). В пресс-службе регионального отделения партии пообещали прокомментировать итоги праймериз позднее. Выборы в заксобрание состоятся в сентябре 2021 года.