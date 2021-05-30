Курганскую область накроет град

В регионе ожидаются ливни и град Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области 31 мая ожидаются град и шквалистый ветер. Об этом на своем сайте сообщил синоптик-любитель Илья Винштейн.

«В восточных районах области 31 мая возможны шквалистые усиления ветра до 15-20 м/сек, местами град до 1-2 см», — рассказал он. Винштейн отметил, что до вечера 31 мая в регионе ожидаются дожди, грозы и местами сильный ливень.

По данным сайта регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС), днем в Курганской области потеплеет до +28 градусов. Синоптики отмечают, что ожидаются кратковременные дожди, гроза и порывы ветра до 15 метров в секунду.

В мае в регионе наблюдалась аномальная жара. По данным синоптиков, температура воздуха поднималась до +37 градусов.