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Курганскую область накроет град

© Служба новостей «URA.RU»
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Карчевская роща. Курган, непогода, плохая погода, дождь
В регионе ожидаются ливни и град Фото:

В Курганской области 31 мая ожидаются град и шквалистый ветер. Об этом на своем сайте сообщил синоптик-любитель Илья Винштейн.

«В восточных районах области 31 мая возможны шквалистые усиления ветра до 15-20 м/сек, местами град до 1-2 см», — рассказал он. Винштейн отметил, что до вечера 31 мая в регионе ожидаются дожди, грозы и местами сильный ливень.

По данным сайта регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС), днем в Курганской области потеплеет до +28 градусов. Синоптики отмечают, что ожидаются кратковременные дожди, гроза и порывы ветра до 15 метров в секунду.

В мае в регионе наблюдалась аномальная жара. По данным синоптиков, температура воздуха поднималась до +37 градусов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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