Экс-замминистра РФ меняет партию на челябинских выборах в Госдуму

Станислав Наумов продолжит борьбу за мандат федерального парламента Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Экс-замминистра Минпромторга РФ Станислав Наумов, несмотря на проигранные праймериз ЕР в Челябинской области, будет участвовать в выборах в Госдуму. Но в федеральный парламент он будет баллотироваться от другой партии, заявил URA.RU сам Наумов.

«Я веду переговоры с одной из партий. Не исключено, что я буду баллотироваться по спискам», — заявил URA.RU Наумов.

На праймериз в Госдуму по спискам ЕР Наумов занял 50-е место, набрав 2 850 голосов. На праймериз по Магнитогорскому округу Наумов занял 8-е место, получив 1 850 голосов. Победитель — действующий депутат Госдумы Виталий Бахметьев — завоевал более 19 тысяч голосов выборщиков.

Уже после начала праймериз Наумов подал заявление о снятии своей кандидатуры. Это решение он объяснил URA.RU недовольством ситуацией в Магнитогорске, где «идет игра в одни ворота». Его основной соперник Бахметьев располагал поддержкой не только властей и «Единой России», но и градообразующего Магнитогорского металлургического комбината (ММК). До избрания в Госдуму Бахметьев трудился именно на этом предприятии. Несмотря на заявление, фамилия Наумова осталась в бюллетене предварительного голосования. Как пояснили URA.RU в оргкомитете, по регламенту с момента начала предварительного голосования отказаться от участия в нем уже нельзя.

Из-за пандемии COVID-19 праймериз проходили в онлайн-режиме. Победители должны получить поддержку ЕР на выборах в Госдуму, которые пройдут в сентябре. Кандидатов утвердят на съезде ЕР 19 июня.