Экс-помощник Путина назвал единственный способ победить бедность

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ПМЭФ-2014. Первые полдня. Лица. Санкт-Петербург, белоусов андрей, портрет
Андрей Белоусов рассказал о создании специального социального казначейства Фото:

Введение пособий поможет решить проблему бедности в России. С таким заявлением выступил вице-премьер РФ Андрей Белоусов. По его словам, бороться с бедностью мешает безработица.

«Проблему бедности решить сейчас нет другого способа, кроме введения пособий для тех категорий людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации», — рассказал Белоусов в интервью РБК. Вице-премьер отметил, что государство научилось идентифицировать нуждающихся и быстро доводить до них деньги.

Белоусов рассказал, что проблема бедности будет решаться с помощью создания социального казначейства. Уже сейчас казначейство, по словам вице-премьера, видит каждое домохозяйство и может оценить его реальные доходы и имущество. Поддержка домохозяйств, нуждающихся в помощи — основная задача, которая, по мнению Белоусова, будет решена в ближайшее время.

21 января 2020 года президент РФ Владимир Путин своим указом назначил первым вице-премьером РФ Андрея Белоусова. Ранее он занимал пост помощника президента РФ.

Недавно председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что добиться снижения бедности в России можно всего за три-четыре года, а не к 2030 году, как запланировало правительство. Глава ведомства также предложил внедрить имущественный ценз к получателям пособий, передает «Пятый канал».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...