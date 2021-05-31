Экс-помощник Путина назвал единственный способ победить бедность

Андрей Белоусов рассказал о создании специального социального казначейства Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Введение пособий поможет решить проблему бедности в России. С таким заявлением выступил вице-премьер РФ Андрей Белоусов. По его словам, бороться с бедностью мешает безработица.

«Проблему бедности решить сейчас нет другого способа, кроме введения пособий для тех категорий людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации», — рассказал Белоусов в интервью РБК. Вице-премьер отметил, что государство научилось идентифицировать нуждающихся и быстро доводить до них деньги.

Белоусов рассказал, что проблема бедности будет решаться с помощью создания социального казначейства. Уже сейчас казначейство, по словам вице-премьера, видит каждое домохозяйство и может оценить его реальные доходы и имущество. Поддержка домохозяйств, нуждающихся в помощи — основная задача, которая, по мнению Белоусова, будет решена в ближайшее время.

21 января 2020 года президент РФ Владимир Путин своим указом назначил первым вице-премьером РФ Андрея Белоусова. Ранее он занимал пост помощника президента РФ.

Недавно председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что добиться снижения бедности в России можно всего за три-четыре года, а не к 2030 году, как запланировало правительство. Глава ведомства также предложил внедрить имущественный ценз к получателям пособий, передает «Пятый канал».