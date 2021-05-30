Полиция нашла арсенал в квартире стрелявшего екатеринбуржца

Валерий Горелых рассказал, что в квартире Болкова нашли 78 патронов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В квартире Сергея Болкова, открывшего стрельбу в Екатеринбурге 30 мая, нашли карабин «Вепрь», патроны к нему и пневматическое оружие. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал начальник пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

«При осмотре места происшествия сотрудниками полиции был обнаружен карабин „Вепрь“, пневматический пистолет „Иж“, пневматическая винтовка „Иж“ и другие вещдоки», — рассказал Горелых. Он отметил, что вместе с оружием в квартире Болкова нашли 78 патронов калибром 7,62 миллиметра.

Во время стрельбы Болков оставил в квартире 26 гильз. Еще 47 полиция обнаружила во дворе.

Вечером 30 мая Болков открыл огонь из окна своей квартиры по прохожим и автомобилям, в том числе, выстрелил в живот 9-летней девочке, сейчас она находится в реанимации. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое. Также был ранен сотрудник Росгвардии. Силовики задержали Болкова без применения оружия. Во время инцидента стрелявший был пьян.