В момент задержания мужчина был сильно пьян Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Полицейские задержали мужчину, устроившего 30 мая стрельбу в Екатеринбурге, без применения оружия. Была использована только светошумовая граната, рассказал журналистам пресс-секретарь свердловского главка полиции, полковник Валерий Горелых.

«Сведения некоторых телеграмм-каналов и СМИ о том, что было взрывное устройство, не соответствует действительности. Была применена светошумовая граната», — заявил он «Интерфаксу».

Захватывая квартиру, силовики использовали штурмовой щит. Telegram-канал Mash опубликовал фотографию спецсредства, на котором видны следы порядка десяти попаданий пуль 12 калибра.

«При задержании Сергей Болков был сильно пьян и не мог говорить, только хрипел. Его планируют отвезти на медосвидетельствование», — сообщает telegram-канал LIFE-SHOT. Пресс-секретарь СКР по Свердловской области Максим Чалков в беседе с URA.RU эту информацию подтвердил. Судя по внешним признакам, задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения, отметил он. «Для установления психологических особенностей, психического состояния, мотивов его действий в рамках уголовного дела подозреваемому будет назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза», — сообщили ТАСС источники в правоохранительных органах.

Мужчина начал стрелять из охотничьего карабина около 18:00 (мск) 30 мая с балкона дома №31 по улице Бородина (Екатеринбург). Он успел ранить девочку и сотрудника Росгвардии. Оба госпитализированы, ребенок получил ранение в живот, находится в тяжелом состоянии.