Худший показатель по явке на праймериз в регионе зафиксировали в Притобольном районе (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

На предварительном голосовании «Единой России» перед выборами в Госдуму проголосовало 849 избирателей из Притобольного района (49,94% от плана), что стало худшим показателем по достижению запланированной явки в Курганской области среди округов. Данная информация была распространена 31 мая на заседании оргкомитета реготделения партии, передает корреспондент URA.RU.

В Притобольном районе, по плану, должно было проголосовать не менее 1 700 избирателей, но отдали свой голос только 849 человек. В Лебяжьевском муниципальном округе в праймериз приняли участие 55,63% избирателей от запланированного числа. В Звериноголовском районе план был выполнен на 62,44%. Эти две территории идут следом за Притобольным районом по качеству выполнения плана явки.

Лучше всего с планом по явке справились Курган — 129,12% от плана (20 013 человек) и Шадринск — 123,7% (4 948 человек). Всего в предварительном голосовании в регионе приняли участие 75 508 человек, что составляет 101,08% от плана.

По итогам праймериз, лидерами среди кандидатов в Госдуму стали действующий депутат Госдумы Александр Ильтяков (одномандатный округ) и бывший сенатор от региона Сергей Лисовский, который победил среди списочников. С большой долей вероятности кандидатами от ЕР на довыборы в гордуму Кургана станут предприниматели Анастасия Денисенко и Антон Якимушкин.

Итоговая явка на предварительное голосование в Курганской области Фото: корреспондент URA.RU