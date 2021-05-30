Бывший курганский сенатор получил шанс пройти в Госдуму

Сергей Лисовский с большим отрывом лидирует на предварительном голосовании ЕР Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Бывший сенатор от Курганской области Сергей Лисовский получил шанс стать кандидатом в Госдуму от «Единой России». Он стал победителем партийного предварительного голосования среди кандидатов-списочников. Итоги опубликованы на сайте праймериз ЕР.

За Лисовского проголосовали 46 515 избирателей Курганской области. На втором месте — учитель физкультуры из Петуховской средней общеобразовательной школы Лариса Сычевская, за которую проголосовали 7 091 человек. Третье место — у заведующей детского сада №12 из города Шумиха Натальи Кожуновой, за которую проголосовали 5 576 человек.

Ожидается, что Лисовский войдет в тройку лидеров-единороссов по объединенному списку «Единой России» от Курганской, Тюменской областей, ХМАО и ЯНАО. «Это практически 100% гарантия попадания в Госдуму. Бывали случаи, когда проходными оказывались шесть человек из списка ЕР», — заявлял ранее URA.RU политолог Андрей Шуклин.

«Сегодня в течение дня состоится заседание оргкомитета по проведению предварительного голосования, на котором официально подведут предварительные итоги», — сообщили URA.RU в пресс-службе курганского регионального отделения ЕР. Окончательные списки кандидатов объявят после утверждения на съезде партии 19 июня. Ранее URA.RU сообщало, что с большой долей вероятности кандидатом в Госдуму от ЕР по курганскому одномандатному округу станет действующий депутат Госдумы Александр Ильтяков.

Скрин: pg.er.ru