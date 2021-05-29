Из-за лесных пожаров в Тюменской области растет число ДТП

Спасаясь от пожаров в лесах, дикие животные выходят на дороги и попадают под колеса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюменской области растет число аварий из-за диких животных, которые внезапно выходят на проезжую часть. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГИБДД региона. В областном Госохотдепартаменте ситуацию связывают с лесными пожарами.

«На дорогах региона участились дорожные инциденты, связанные с появлением диких животных. В четыре часа утра 30 мая на 438 километре автодороги Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск на пути Hyundai Santa Fe появился лось. Водитель, избегая столкновения, съехала с проезжей части, наехав на бордюр. В ДТП пострадала восьмилетняя пассажирка, у девочки травма руки», — рассказали URA.RU в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.

Как отметили в ведомстве, еще одна авария случилась накануне. В одиннадцатом часу вечера на 185 километре трассы Курган-Тюмень водитель «Черри» наехал на лося. Животное погибло, а 36-летняя пассажирка иномарки получила травму колена. В пресс-службе Госохотдепартамента региона такую активную миграцию животных, в числе прочего, связывают с лесными пожарами. Комментарий о других возможных причинах ожидается позже.

Ранее URA.RU писало, что на прошлых выходных было зафиксировано еще три подобных ДТП. В ГИБДД водителям рекомендуют быть предельно внимательными, и воздержаться от поездок в ночное время по участкам трасс, где наблюдается миграция диких животных и установлены специальные знаки.

Обновлено (31.05.2021, 12:52): «Причина выхода животных на дороги в том, что самки лосей отгоняют от себя подросших детенышей. В этом сезоне было сбито 20 лосей, за май — десять, но лишь один из них — взрослый. В прошлом году на дорогах за этот период погибло больше животных», — рассказал URA.RU государственный инспектор в области охраны окружающей среды Госохотдепартамента Тюменской области Роман Окольников.