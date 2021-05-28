Дизайнер Лебедев высказался об оскорбленном им городе ЯНАО

Артемий Лебедев пересмотрел отношение к Ноябрьску Фото: Instagram Артемия Лебедева

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев пересмотрел свое отношение к Ноябрьску, который до этого называл «жопой». О том, что ему понравилось в городе он рассказал в Instagram. В ЯНАО Лебедев прилетал на форум «Дни малого бизнеса Ямала».

«Ноябрьск. Город — мой ровесник. Есть несколько очень клевых мест — начиная от пожарной части до очень классной детской площадки в Ноябрьск-парке», — подписал фото Лебедев.

Также блогер выставил в своем аккаунте городской автобусный парк. Кроме того, он оценил вид из самолета: «знаки для пришельцев около Ноябрьска». Дизайнер прилетал в ЯНАО из-за приглашения на форум «Дни малого бизнеса Ямала», где он выступил спикером и провел мастер-класс.

Ранее URA.RU сообщало, что в 2018 году Лебедев несколько иначе отнесся к Ноябрьску. Тогда, комментируя рекламу авиакомпании UTair, блогер назвал его «жопой».