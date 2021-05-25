Власти ЯНАО пригласили Лебедева в оскорбленный им город

Два года назад Лебедев назвал Ноябрьск городом-«жопой» Фото: Артемий Лебедев, Instagram

Дизайнер, блогер и предприниматель Артемий Лебедев стал одним из гостей и спикеров бизнес-форума «Дни малого бизнеса Ямала», сообщается на сайте мероприятия. Трехдневный форум, одним из организаторов которого является окружной департамент экономики, начнется 27 мая в Ноябрьске — городе, который московский гость ранее назвал словом, обозначающим ягодицы.

Согласно программе мероприятия, дизайнер в первый день проведет в Ноябрьске, который ранее называл «жопой», мотивационный мастер-класс. «Выступление одного из хедлайнеров Форума — известного дизайнера, блогера и путешественника Артемия Лебедева», — указано на сайте.

В каких еще мероприятиях будет участвовать московский спикер, не уточняется. Кроме самого Лебедева в качестве «хедлайнеров» организаторы указывают первого заместителя губернатора ЯНАО Александра Калинина, зама председателя общественной палаты ХМАО Ольгу Сидорову и коуча Елену Мамедову.

Отношение к Ноябрьску Лебедев выразил еще в 2018 году, когда комментировал рекламную кампанию авиакомпании UTair. Дизайнер тогда похвалил использование в рекламе образов старых многоквартирников-«хрущевок», так как авиакомпания «обычно летает во всякие жопы типа Усть-Кута или Ноябрьска».

Связаться с Лебедевым для получение комментария по телефону не удалось: на звонок журналиста дизайнер не ответил. Cообщение в мессенджере осталось непрочитанным.