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23 апреля 2018
12:19  23 апреля 2018 3

Артемий Лебедев похвалил идею Utair летать к старым хрущевкам. «Наше родное и любимое говно». ФОТО

Аэропорт. Ханты-Мансийск., utair, аэропорт ханты-мансийск, юграавиа, ютейр
Известного дизайнера восхитила смелость авиакомпанииФото: Александр Елизаров © URA.RU

Известный российский дизайнер Артемий Лебедев прокомментировал нашумевшие рекламные баннеры авиакомпании Utair. По его мнению, критикам стоит честно взглянуть правде в глаза и признать Родину такой, какая она есть.

Как поясняет Артемий Лебедев в своем посте, «советский» облик городов, обветшалые хрущевки — все это реальное отображение российской действительности. Долгое время это «наследие» игнорировалось, но настало время принять все как есть. «Так как „Ютейр“ обычно летает во всякие жопы типа Усть-Кута или Ноябрьска, картинками Эйфелевой башни или водами Мальдив они решили в этот раз не баналить своего пассажира. А напечатали прям реальный чеснок — говеные пятиэтажки с застекленными балконами и неприглядным **** (ужасом — прим.ред.) вокруг. Это и есть наша страна, именно так живут наши предки и другие родственники. И — что ж делать — именно сюда и летает „Ютейр“», — восхищается дизайнер (орфография и пунктуация сохранены).

По мнению Лебедева, сейчас самое время для начала нового тренда на рекламном рынке страны. Условно он назвал его «это говно, но это наше родное и любимое говно».

Ранее Utair запустила в России свою новую маркетинговую компанию. Ее основой стали баннеры с хрущевками и слоган «Туда, где вас ждут». Критики заявили, что все это смотрится ужасно и может отпугнуть клиентов. Но в авиакомпании ответили на это, что так выглядят спальные районы в большинстве городов, куда летают их самолеты, и именно эти образы привычны большинству жителей страны.

Фото: официальная страница сайта Utair

Игорь Чукреев
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