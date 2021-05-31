Пензенский экс-губернатор пошел на сделку со следствием

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Иван Белозерцев в суде. Москва, белозерцев иван
К сделке со следствием Ивана Белозерцева подтолкнуло пошатнувшееся здоровье и забота о семье Фото:

Экс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, арестованный по подозрению в получении взяток, пошел на сделку со следствием. Об этом сообщил источник.

«К этому его (Белозерцева, прим.ред.) подтолкнуло якобы пошатнувшееся в СИЗО здоровье, а также забота о благополучии семьи», — цитирует источника портал ProГород. Сейчас Белозерцев находится московском СИЗО-1 «Матросская тишина».

Бывшего губернатора Пензенской области задержали в марте по подозрению в получении взяток на общую сумму в 31 млн рублей. По версии следствия, Белозерцев получил от главы фармкомпании «Биотэк» Бориса Шпигеля дорогие часы Breguet, автомобиль Mersedes и 20 млн рублей наличными. Также экс-губернатор подозревается в растрате трех млрд рублей, сообщает телеканал 360. После ареста Белозерцева правительство Пензенской области ушло в отставку.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...