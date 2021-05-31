Пензенский экс-губернатор пошел на сделку со следствием

К сделке со следствием Ивана Белозерцева подтолкнуло пошатнувшееся здоровье и забота о семье Фото: Пресс-служба Басманного районного суда

Экс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, арестованный по подозрению в получении взяток, пошел на сделку со следствием. Об этом сообщил источник.

«К этому его (Белозерцева, прим.ред.) подтолкнуло якобы пошатнувшееся в СИЗО здоровье, а также забота о благополучии семьи», — цитирует источника портал ProГород. Сейчас Белозерцев находится московском СИЗО-1 «Матросская тишина».

Бывшего губернатора Пензенской области задержали в марте по подозрению в получении взяток на общую сумму в 31 млн рублей. По версии следствия, Белозерцев получил от главы фармкомпании «Биотэк» Бориса Шпигеля дорогие часы Breguet, автомобиль Mersedes и 20 млн рублей наличными. Также экс-губернатор подозревается в растрате трех млрд рублей, сообщает телеканал 360. После ареста Белозерцева правительство Пензенской области ушло в отставку.