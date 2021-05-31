Власти РФ пообещали не бросать Беларусь в случае давления ЕС

Дмитрий Биричевский сообщил, что Кремль поможет Беларуси Фото: Анна Майорова © URA.RU

Россия поможет Беларуси в случае, если Евросоюз введет против нее экономические санкции. Об этом сообщил директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

«Мы будем защищать нашего партнера Белоруссию. А то, что придумывают западники против Белоруссии, вызывает абсолютно негативные эмоции. Прежде всего, надо провести расследование того, что произошло», — цитируют РИА «Новости» Биричевского. Он подчеркнул, что Москва не будет принимать «импульсивных мер» и делать поспешные заявления.

Ранее ЕС призвали страны как можно скорее ввести новые санкции в отношении Беларуси, сообщает RT. Это произошло в связи с экстренной посадкой самолёта авиакомпании Ryanair в Минске и арестом основателя telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.