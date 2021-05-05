Власти РФ предлагают россиянам отдыхать в селах вместо заграницы

Российские села могут стать популярным направлением для туризма Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России может появиться сельский туризм, который призван привить интерес россиян и иностранных туристов к отечественному сельскохозяйственному товаропроизводителю и развить сельские территории. Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму.

«Законопроектом предлагается в Федеральном законе закрепить определение „сельский туризм“, как разновидность туризма, предполагающая путешествия граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства к отечественному сельскохозяйственному товаропроизводителю, занимающимся сельским туризмом», — указано в пояснительной записке. Авторами законопроекта указаны сенаторы Валерий Рязанский и Игорь Фомин, а также группа инициативных депутатов Госдумы. Свою идею депутаты объяснили тем, что в Европе агротуризм занимает второе место.

К сельскому туризму предлагают относить любой вид досуга в сельской местности: культурный, этнографический, гастрономический, событийный, аграрный и так далее. Такой вид путешествий можно распространят и на малые города, численностью до 50 тысяч человек, написали авторы законопроекта.

В период пандемии коронавируса и закрытия границ выезжать на отдых за границу стало проблематично. Также были ужесточены правила въезда в Россию для иностранцев. Поэтому в РФ решили развивать внутренний туризм, а также стали предлагать необычные виды путешествий. Например, поездки в домах на колесах.