Аборигена ЯНАО пытались наказать за жилище в национальном парке

В традиционном жилище семья останавливалась с 2019 года Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Жителя ЯНАО пытались оштрафовать за проживание на охраняемой законом территории Гыданского национального парка, несмотря на особый статус коренных народов Севера. Незаконное постановление должностных лиц национального парка о привлечении гражданина к ответственности было отменено после вмешательства прокуратуры, сообщается на сайте ведомства.

«Несмотря на то, что положение о национальном парке «Гыданский» предусматривает возможность строительства национальных жилищ в зоне экстенсивного природопользования, должностным лицом ФГБУ «Национальный парк «Гыданский» в отношении гражданина вынесено постановление о назначении административного штрафа», — говорится в опубликованном сообщении. Действия сотрудников национального парка опротестовал природоохранный прокурор, суд поддержал протест и отменил постановление.

По данным надзорных органов, житель ЯНАО из числа коренных малочисленных народов Севера (КМНС), еще в 2019 году своими силами построил на охраняемой природной территории жилище. Там он вместе с семьей обычно жил в период неблагоприятных погодных условий.

За комментариями представителей департамента природно-ресурсного регулирования URA.RU обратилось в пресс-службу правительства ЯНАО. На момент публикации ведомство ответа не представило.

Ранее сообщалось, что заповедник «Гыданский» был преобразован в национальный парк в декабре 2019 года. Изменения, по мнению инициаторов, были произведены в целях обеспечения традиционной хозяйственной деятельности коренного населения — в заповеднике нельзя было вести никакую деятельность, кроме научной.