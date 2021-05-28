На ЯНАО надвигается снег с дождем

Такая погода в округе продержится до конца недели Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Первая неделя лета в ЯНАО выдастся холодной. Температура воздуха ночью будет опускаться ниже ноля, а также ожидается снег и дождь. Об этом URA.RU сообщили в Ямало-Ненецком центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«До конца недели на территории округа сохранится прохладная погода. Во всех районах пройдут небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер от юго-западного до северо-западного с порывами 10-15 метров в секунду», — сообщили URA.RU метеорологи.

Преобладающая температура ночью на всей территории округа от -1 до 4 градусов. Днем будет теплее — от 3 до 8 градусов выше ноля.

Ранее URA.RU сообщало, что температура воздуха в регионе в минувшие выходные поднималась до 13 -18 градусов. Однако местами были сильные порывы ветра — до 18 метров в секунду.