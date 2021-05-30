ЦПКиО имени Маяковского возглавит Павел Зубакин Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Новым директором Центрального парка культуры и отдыха в Екатеринбурге станет замдиректора Павел Зубакин. Об этом сообщил мэр Алексей Орлов на своей странице в Instagram.

«Новым руководителем ЦПКиО с 1 июня станет Павел Зубакин, заместитель директора парка по общим вопросам. Кандидатура была предложена [прежним руководителем] Екатериной Кейльман. Я поддержал этот выбор», — написал Орлов. Он отметил, что «парку есть куда расти» и что «Екатеринбург достоин большего». Оперативно связаться с Зубакиным URA.RU не удалось.

Одним из кандидатов на пост директора рассматривалась бывшая глава МФЦ Свердловской области Наталья Змеева. Однако, по данным источника URA.RU в администрации Екатеринбурга, два дня назад она отказалась от предложения. Змеева в разговоре с корреспондентом URA.RU отказалась комментировать свое несостоявшееся назначение.

31 мая — последний рабочий день нынешнего директора ЦПКиО Екатерины Кейльман. Об этом 20 мая сообщили источники URA.RU, а позднее подтвердила сама Кейльман. По ее словам, основной причиной ухода из парка стали «бюрократические интриги», связанные с переговорами о подписании нового трудового соглашения. Решение, как заявила Кейльман, она приняла еще в марте.

По одной из версий, мэр города Алексей Орлов предлагал Кейльман остаться, но менеджер сделала выбор в пользу некоего личного проекта. Скорый уход директора в политтусовке обсуждали с декабря 2020 года, когда в городе сменилась власть. Тогда считалось, что причиной может стать конфликт Кейльман с группой арендаторов, за которым последовала проверка силовиков. Однако мэр после апрельского визита в ЦПКиО решил сохранить управленческую команду.