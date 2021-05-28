Пермский мэр не смог решить проблему жителей из-за безвластия

Владимир Цветов объяснил жителям Юго-Камского поселения, почему не может решить их проблему Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Новый глава Пермского района Владимир Цветов не смог помочь жителям Юго-Камского сельского поселения, которое входит в состав района. Во время прямого эфира в соцсети «Вконтакте» жители Юго-Камска пожаловались мэру на отсутствие освещения по улице Суворова. Они пояснили, что еще год назад направили в местную управу коллективное заявление об установке уличный фонарей, но получили отказ.

Цветов во время стрима ответил, что проблему должен решать местный глава, однако в поселении установилось безвластие. «Освещение улиц в населенных пунктах — полномочия глав сельских поселений. К сожалению, полноценного главы давно нет в Юго-Камске. Ответить за главу поселения — что с проектом, с планами — я не могу», — пояснил Цветов. Он добавил, что проблема, скорее всего, не решится, поскольку у поселения не хватает собственных денег и оно дотируется из бюджета Пермского района.

По словам мэра, ситуацию может изменить муниципальная реформа — объединение всех поселений Пермского района в муниципальный округ. По планам краевых властей, это должно произойти до конца 2021 года. URA.RU рассказывало, что сейчас полномочия главы Юго-Камского поселения исполняет Игорь Соларев — один из тех глав поселений, кто наиболее активно выступает против этого. Цветов возглавил Пермский район в апреле этого года. До того он являлся главой Кировского района Перми, занимал пост сити-менеджера Пермского района.