Во ФСИН рассказали об особом режиме содержания Навального

Алексея Навального проверяют каждые два часа Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Осужденного блогера Алексея Навального проверяют каждые два часа, потому что он состоит на учете как склонный к побегу. Об этом сообщил представитель ИК-2 УФСИН РФ по Владимирской области.

«Проверка осужденных, склонных к побегу и состоящих на профилактическом учете, регламентируется приказом Минюста. <…> Проверка наличия осужденных, поставленных на профилактический учет как лиц, склонных к совершению побега, осуществляется каждые два часа», — цитирует ТАСС представителя колонии. По его словам, проверки отмечают в суточных ведомостях надзора исправительных учреждений. Об этом он рассказал в понедельник на судебном заседании по иску о признании незаконным постановку Навального на профучет как склонного к побегу.

В Петушинский районный суд 26 апреля поступили три иска Навального к администрации колонии. В одном из исков он попросил признать незаконным решение о постановке на учет как склонного к побегу, передает РАПСИ . Навальный заявил, что сотрудники колонии будят его каждый час.

Ранее стало известно, что в отношении Навального возбудили третье уголовное дело. Навального обвиняют в оскорблении судьи Веры Акимовой, которая вела его дело об оскорблении ветерана. RT сообщает, что источник в правоохранительных органах подтвердил информацию.