Во ФСИН рассказали об особом режиме содержания Навального

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Подача документов во ВЦИК Алексеем Навальным. Москва, навальный алексей
Алексея Навального проверяют каждые два часа Фото:
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Дело Алексея Навального

Осужденного блогера Алексея Навального проверяют каждые два часа, потому что он состоит на учете как склонный к побегу. Об этом сообщил представитель ИК-2 УФСИН РФ по Владимирской области.

«Проверка осужденных, склонных к побегу и состоящих на профилактическом учете, регламентируется приказом Минюста. <…> Проверка наличия осужденных, поставленных на профилактический учет как лиц, склонных к совершению побега, осуществляется каждые два часа», — цитирует ТАСС представителя колонии. По его словам, проверки отмечают в суточных ведомостях надзора исправительных учреждений. Об этом он рассказал в понедельник на судебном заседании по иску о признании незаконным постановку Навального на профучет как склонного к побегу.

В Петушинский районный суд 26 апреля поступили три иска Навального к администрации колонии. В одном из исков он попросил признать незаконным решение о постановке на учет как склонного к побегу, передает РАПСИ. Навальный заявил, что сотрудники колонии будят его каждый час.

Ранее стало известно, что в отношении Навального возбудили третье уголовное дело. Навального обвиняют в оскорблении судьи Веры Акимовой, которая вела его дело об оскорблении ветерана. RT сообщает, что источник в правоохранительных органах подтвердил информацию.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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