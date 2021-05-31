Солистка Little Big призналась в романе с солистом

Софья Таюрская рассказала о личной жизни Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Солистка группы Little Big Софья Таюрская рассказала, что у нее роман с фронтменом группы Ильей Прусикиным. Таюрская отметила, что не увидела Прусикина у жены.

«Все говорят обо мне, мол, я увела мужика. Я не уводила. Еще год назад никто бы не поверил, что мы будем вместе. Это действительно странно. Мы сами очень долго этому сопротивлялись, потому что для нас это необычно. Но это факт. Но все было честно», — сказала Таюрская в интервью журналистке Ксении Собчак в шоу «Осторожно, Собчак!», выпуск которого опубликован на youtube-канале ведущей. По ее словам, Прусикин расстался с женой — певицей и блогером Ириной Смелой в 2019 году, а с ней сошелся в 2020 году.

Таюрская сообщила, что до этого была в отношениях семь лет и планировала выйти замуж. «У меня были серьезные отношения, я планировала заводить детей, и это абсолютная правда», — сказала она. Певица рассказала, что появилась в группе в 2014 году. В этот момент Прусикин и Смелая еще не были парой. Таюрская сообщила, что у них с музыкантом не было любви с первого взгляда. Об этом пишут « Утро.ру ».

Ранее Прусикин рассказал, как озвучивал мультфильм «Зверокрекеры». Он отметил, что нецензурно выражался после каждого дубля. Прусикин и Таюрская озвучили главных героев.