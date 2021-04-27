Илья Прусикин озвучил героя мультфильма «Зверокрекеры», который выйдет 1 мая в РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Участие в озвучке одного из главных героев мультфильма «Зверокрекеры» стало серьезным вызовом для лидера музыкальной группы Little Big Ильи «Ильича» Прусикина. В эфире радио Energy артист признался, что из-за сложностей он нецензурно выражался после каждого дубля.

Лидеры Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская озвучили главных героев мультфильма «Зверокрекеры» от создателей анимационной ленты «Мулан». По словам Ильича, ему легче сниматься и танцевать в музыкальных клипах, чем записывать реплики мультяшного персонажа.

«Мне было очень сложно, а ей [Таюрской] нет, почему-то. Я все проклял. Когда ты сам играешь — это замечательно. Можно поиграться характером. А тут режиссер говорит: „Будь добр, вот так [озвучивай]“ <…> Я матерился после каждого дубля», — заявил Прусикин. Артист подчеркнул, что персонаж, которого он озвучил, его копия, потому что также «почти всего боится».

Ранее коллектив из Санкт-Петербурга Little Big стала группой года по версии III Международной профессиональной музыкальной премии Bravo. Артисты должны были участвовать в национальном отборе на конкурс «Евровидение», но они отказались, пишет Life . Представлять Россию на музыкальном фестивале будет певица Манижа.