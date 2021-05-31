Минтруд РФ упростит процедуру получения новых выплат

Минтруд разработал законопроект, позволяющий получать пособия в беззаявительном порядке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Федеральная налоговая служба (ФНС) начнет передавать в Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО) информацию о снижении дохода семьи. Это позволит получить государственную поддержку в беззаявительном порядке. Соответствующий законопроект разработало Министерство труда РФ.

Согласно документу, опубликованному на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, ФНС будет передавать информацию о снижении дохода семьи в ЕГИССО, для принятия решения об оказании дальнейшей социальной поддержки. В документе сказано, что в случае выявления нуждаемости по доходам, дальнейшая оценка производится на основе сведений о принадлежащем гражданину и членам его семьи имуществе.

Отмечается, что принятие закона позволит выявлять граждан, находящихся в трудном положении, для предоставления им соцподдержки в беззаявительном порядке. Также это позволит предоставлять информацию гражданам о возможности получения мер поддержки исходя из критериев нуждаемости.

Ранее в Минтруде разработали правила предоставления новых выплат для малообеспеченных семей. Обратиться за выплатами смогут женщины, вставшие на учет в консультацию в период до 12 недель беременности, сообщает RT.