Россиянам рассказали, где выгодно отдохнуть этим летом

Туристам советуют отправиться в Абхазию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Россияне могут отправиться в Краснодарский край и Абхазию в этом году. Гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян отметил, что это обойдется дешевле отдыха в Крыму.

«Процентов на 30−40: если семья из трех человек в Крыму оставит 70 тысяч рублей за десять дней без учета дороги, то в Абхазии — 50 тысяч рублей», — сказал Мкртчян «Известиям». По его словам, в Крыму этим летом расширится зона отдыха. Раньше туристы выбирали южный и восточный берег, а в этом году они отправятся и на западный — в Донузлав, Межводное, Черноморское.

Он рассказал, что в Крыму непочатый край для развертывания кемпингов и глэмпингов, хотя отелей не так много. «Этим летом турпоток будет прирастать в том числе за счет западного берега», — заключил он. Об этом пишет «Ридус».

Ранее в АТОР заявили, что самым дешевым направлением в середине июня стал Крым. Отдых для двоих человек там будет стоить 26 тысяч рублей. После Крыма по доступности идут Анапа и Сочи.