Метеоролог Тишковец рассказал, каким будет лето в России

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Жаркий день. Екатеринбург, тепло, лето, жара, лето в городе
В России летом 2021 года ожидается благоприятная погода, заявил метеоролог Фото:

Долгосрочные прогнозы говорят о том, что грядущий сезон в Москве и Центральной России ожидается благодатный. Об этом сообщил метеоролог и ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Так, средняя температура воздуха за все лето лишь немного — на полтора градуса — превысит многолетние показатели, а недобор по осадкам составит всего 10-20%. В целом же лето будет умеренно теплым и чуть „суховатым“, то есть практически таким, каким оно должно быть в средней полосе России», — рассказал он на своей странице в Instagram.

По прогнозу метеоролога, на Европейской территории России переувлажненность по осадкам, местами достигающая 20-30% от нормы, ожидается летом только в междуречье Волги и Дона, а также на большей части юга нашей страны. Холоднее нормы на три градуса будет только в акватории Черного моря. «Таким образом, по долгосрочным прогнозам, лето, в целом, будет благополучное! Каких-то масштабных и затяжных экстремальных погодных сценариев не ожидается», — подытожил Тишковец.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что глобальная температура может превысить климатическую норму на полтора градуса. Это произойдет в ближайшие пять лет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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