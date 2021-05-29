29 мая 2021

Вильфанд объяснил, когда в мире начнет меняться климат. Сроки

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В мире произойдет потепление в ближайшие годы Фото:

Глобальная температура может превысить климатическую норму на полтора градуса в ближайшие пять лет. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, человечество не смогло затормозить изменение климата.

«Обобщенная информация такова, что в течение ближайшего пятилетия, с 2021 по 2025 год, в один из годов, средняя глобальная температура с вероятностью в 40% будет выше на полтора градуса», — заявил синоптик РИА «Новости». Вильфанд напомнил, что договоренности об удержании повышения глобальной температуры принимались Парижскими соглашениями в 2015 году.

На изменение климата, в частности, влияют выбросы углекислого газа в атмосферу, добавил ученый. По его словам, чтобы уменьшить влияние человечества на глобальную температуру, важно остановить рост уровня СО2.

Климатологи предупреждали в беседе с URA.RU, что потепление может привести к различным катастрофам в России. Например, к наводнениям, смерчам и ураганам. Кроме этого, температурные изменения негативно влияют на здоровье людей, уточняет сайт Vse42.ru.

Ранее Вильфанд рассказал о погоде в первую неделю лета. По словам ученого, в центре России с 1 июня начнется потепление, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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