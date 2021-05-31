Экс-главу «Открытой России» сняли с самолета в Пулково

Бывший лидер «Открытой России» Андрей Пивоваров снят с самолета Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бывшего директора «Открытой России» (организация, признанная в РФ нежелательной) Андрея Пивоварова задержали в аэропорту Санкт-Петербурга. Об это он сам сообщил в Telegram.

«Только что меня сняли с самолёта в Пулково. Летел отдохнуть, прошёл таможню никаких вопросов не было. Самолёт уже прошёл рулёжку, как вдруг стоп. Подъехали менты и вывели меня. Сейчас я в ФСБ Пулково», — написал Пивоваров в своем telegram-канале.

Факт задержания экс-главы «Открытой России» подтвердило РИА «Новости», со ссылкой на его адвоката Елену Бородину. «Его коллеги сообщили мне о его задержании в аэропорту, сейчас я еду туда», — рассказала она агентству.

«Открытая Россия» была создана в 2001 году по инициативе Михаила Ходорковского. Нежелательной организация была признана Генпрокуратурой РФ в 2017 году за дискредитацию выборов. 27 мая Пивоваров распустил организацию.

Добавлено в 23:50

Против Пивоварова могут возбудить уголовное дело по статье №284.1 УК РФ (осуществление деятельности нежелательной на территории РФ организации), сообщает тelegram-канал «Раньше всех. Ну почти». В настоящее время его доставили в Следственный комитет на допрос.