Медведев призвал увеличить пенсии части россиян

Дмитрий Медведев заявил, что знает о проблеме Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Предлагается увеличить социальные пенсии для людей, которые ухаживают за детьми-инвалидами. С такой инициативой выступил председатель «Единой России», замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Я согласен, что там деньги небольшие, и, казалось бы, совсем несправедливо [людей] этих денег лишать. С социальной точки зрения <…> это выглядит несправедливо, просил бы это проработать», — цитирует Медведева ТАСС. Предлагается также сохранять при трудоустройстве социальные пенсии людям, которые ухаживают за инвалидами. Об этом Медведев заявил на форуме «Большой семейный совет».

«Это реальная проблема, я знаю об этом. Я просил бы министерства это проанализировать», — отметил он. Медведев сказал, что стоит понять, на какой «контингент людей» это будет распространяться.

Родители детей-инвалидов могут досрочно выйти на пенсию, если они занимались воспитанием до 18 лет. Такое право есть только у одного родителя, пишут «Дни.ру».

Ранее депутаты ЛДПР предложили ввести дополнительную льготу для инвалидов. Они подготовили законопроект, чтобы инвалиды могли вне очереди обслуживаться в медицинских учреждениях.