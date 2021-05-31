Медведев сравнил современность с 1990-ми

По мнению Медведева, сейчас РФ переживает хороший период Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По сравнению с 1990-ми годами сейчас Россия переживает устойчивый и стабильный период. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Вы говорите о трудных временах. Но вопрос, с чем сравнивать. Если сравнивать с 1990-ми годами, нынешний период просто очень хороший, устойчивый, стабильный, даже несмотря на пандемию. Но этим никто не бывает доволен: мол, вы еще вспомните, что было при царе Горохе. Но помнить-то все равно надо», — заявил политик в интервью « Коммерсанту ».

В качестве примера он привел Советский Союз. Медведев отметил, что это было стабильное государство. Несмотря на это, все рухнуло и откатилось в тяжелую сторону. «Люди, которые жили благополучно в 1980-е годы, в 1990-е оказались обездоленными, бедными, с подорванным здоровьем и абсолютно беспросветным будущем. Нам нужно обязательно помнить уроки истории», — отметил заместитель председателя Совбеза. Он заявил, что сейчас власти должны поддерживать средний класс и делать все, чтобы росло благосостояние людей.

Ранее сообщалось, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину. Он призвал изменить государственную политику РФ. В противном случае, по мнению Зюганова, страну ждет развал.