31 мая 2021

Счетная палата раскрыла средний размер страховой пенсии в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Бюджет ПФР исполнен с дефицитом в 5,149 миллиарда рублей Фото:

Средний размер страховой пенсии по старости в РФ составляет 16 789 рублей. Об этом свидетельствует аналитическая записка Счетной палаты.

«В результате индексации средний размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера повысился на 1 032,25 рубля и составил на 1 января 2021 года 17 535,98 рубля. В целом средний размер страховой пенсии по старости на 1 января 2021 года составил 16 789,48 рубля», — говорится в документе.

Отмечается, что это на 911,58 рубля больше, чем на начало 2020 года. Ведомство также указало, что бюджет Пенсионного фонда за январь—март исполнен с дефицитом в 5,149 миллиарда рублей.

Ранее в ПФР напомнили, что до 1 июня некоторые социальные выплаты, включая пенсии, назначаются по упрощенному порядку. С сегодняшнего дня возвращается прежний порядок. Оформить выплаты нужно будет путем личного визита, дополняет «Царьград».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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