Счетная палата раскрыла средний размер страховой пенсии в РФ

Бюджет ПФР исполнен с дефицитом в 5,149 миллиарда рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Средний размер страховой пенсии по старости в РФ составляет 16 789 рублей. Об этом свидетельствует аналитическая записка Счетной палаты.

«В результате индексации средний размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера повысился на 1 032,25 рубля и составил на 1 января 2021 года 17 535,98 рубля. В целом средний размер страховой пенсии по старости на 1 января 2021 года составил 16 789,48 рубля», — говорится в документе.

Отмечается, что это на 911,58 рубля больше, чем на начало 2020 года. Ведомство также указало, что бюджет Пенсионного фонда за январь—март исполнен с дефицитом в 5,149 миллиарда рублей.

Ранее в ПФР напомнили, что до 1 июня некоторые социальные выплаты, включая пенсии, назначаются по упрощенному порядку. С сегодняшнего дня возвращается прежний порядок. Оформить выплаты нужно будет путем личного визита, дополняет « Царьград».