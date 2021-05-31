Гидрометцентр предупредил россиян о заморозках в июне

Жителей трех регионов ожидают заморозки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В большинстве регионов России погода в июне будет близка к климатической норме. Однако местами ожидаются заморозки. Об этом заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

«При похолоданиях могут быть заморозки до минус 2 градусов. 1 и 2 июня заморозки могут быть в Ярославской, Тверской и Ивановской областях», — передает ее слова «Российская газета».

В центре РФ по ночам температура воздуха составит от + 10 до +16 градусов. Днем — от +20 до +27 тепла. В курортной зоне РФ потеплеет, температура придет в норму. По ночам на черноморских курортах ожидается +15, +20, днем +26, +32 градуса. На Урале в июне будет теплее, чем обычно. По ночам обещают +11, +16 градусов, днем +21, +26.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что глобальная температура может превысить климатическую норму на полтора градуса. Это произойдет в ближайшие пять лет.