Большинство россиян не смогут позволить себе путешествия Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В будущем большинство россиян не смогут позволить себе путешествия. Из-за падения доходов и роста цен на путевки массовый туризм вымрет. Об этом заявил экономист Михаил Хазин.

По его словам, современная модель экономики, основанная на стимулировании спроса через кредитные механизмы, терпит крах, платежеспособный спрос сужается, и путешествия за рубеж становятся «уделом богатых людей».

«В целом туристическая схема, которая была после 1981 года, построена под массовый средний класс, который умирает у нас на глазах. У людей становится меньше денег, они себе такого позволить не смогут», — цитирует Хазина «Ридус».

Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский уверен: даже если кто-то сможет приобрести путевки, отдых станет менее качественным. «Основная проблема для тех, кто планирует отдых в России или за рубежом — это падение доходов. Даже если они остались на тех же уровнях, что и до пандемии, то курсовая разница сделает отдых чуть хуже, чем раньше, — полагает эксперт.

Ранее сообщалось, что стоимость проживания в гостиницах и отелях в Сочи в среднем выросла на 50% после ввода ограничений на перелеты в Турцию. Путевки на май подорожали на 112%. При этом количество бронирований в отелях Сочи за неделю выросло на 80%, передает телеканал 360.