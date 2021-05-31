31 мая 2021

Экс-премьер Украины: РФ сломала планы Киева по захвату Донбасса

© Служба новостей «URA.RU»
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Евромайдан. Киев, флаг украины, площадь независимости
Украина могла бы уже захватить ДНР, считает Николай Азаров Фото:

Россия нарушила планы президента Украины Владимира Зеленского развязать боевые действия в непризнанных республиках Донбасса. С таким мнением выступил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Украина нанесла три рассекающих удара, причем в очень короткое время, с тем, чтобы Россия не успела оказать помощь, выйти на границу. А далее заявить на весь мир, что вот мы, так сказать, восстановили территориальную целостность Украины. Вот такой план был», — цитирует Азарова «Говорит Москва».

Экс-премьер отметил, что весной украинские власти хотели предоставить возможность неонацистам «расправиться» с регионом. Однако России удалось «остудить горячие головы» на Украине благодаря проведению учений на юге и западе страны и за счет этого избежать конфликта. Азаров подчеркнул, что военные маневры, которые провела РФ провела, «отрезвили Киев», добавляет сайт MK.RU.

Ситуация в Донбассе обострилась в феврале 2021 года. ДНР обвинила украинскую сторону в грубом нарушении взятых на себя обязательств по соблюдению режима прекращения огня в Донбассе. Утверждалось, что Украиной применялись «фашистские» методы ведения войны.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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