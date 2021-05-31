Экс-премьер Украины: РФ сломала планы Киева по захвату Донбасса

Украина могла бы уже захватить ДНР, считает Николай Азаров Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Россия нарушила планы президента Украины Владимира Зеленского развязать боевые действия в непризнанных республиках Донбасса. С таким мнением выступил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Украина нанесла три рассекающих удара, причем в очень короткое время, с тем, чтобы Россия не успела оказать помощь, выйти на границу. А далее заявить на весь мир, что вот мы, так сказать, восстановили территориальную целостность Украины. Вот такой план был», — цитирует Азарова «Говорит Москва».

Экс-премьер отметил, что весной украинские власти хотели предоставить возможность неонацистам «расправиться» с регионом. Однако России удалось «остудить горячие головы» на Украине благодаря проведению учений на юге и западе страны и за счет этого избежать конфликта. Азаров подчеркнул, что военные маневры, которые провела РФ провела, «отрезвили Киев», добавляет сайт MK.RU .

Ситуация в Донбассе обострилась в феврале 2021 года. ДНР обвинила украинскую сторону в грубом нарушении взятых на себя обязательств по соблюдению режима прекращения огня в Донбассе. Утверждалось, что Украиной применялись «фашистские» методы ведения войны.