Аналитики раскрыли растущие доходы ретейла из-за увеличения цен

Прибыль ретейлеров продовольственной розницы за год с середины 2020-го составит 45 миллиардов рублей. Это связано с ростом цен на продукты. Об этом сообщили аналитики рейтингового агентства НКР.
«Во втором полугодии 2020 года продовольственная инфляция поднялась выше 4% (год к году). Средняя операционная маржа лидеров рынка выросла на треть — до 4,8% (с 3,6% во втором полугодии 2019 года). Скачок маржинальности был связан в первую очередь с ростом цен на продукты питания на 6,3% по сектору», — цитирует РБК экспертов.
Как подсчитали в НКР, рост прибыли равносилен дополнительной операционной марже четырех проанализированных ретейлеров — АО «Магнит», X5 Retail Group, ООО «О’кей» и ООО «Лента» в размере 25,3 млрд рублей. Росстат сообщает, что чистая прибыль крупных компаний розничной торговли, кроме автомобилей, в первом квартале 2021 года по сравнению с первым кварталом 2020 года выросла в 2,2 раза (до 101,9 миллиардов рублей).
Подтверждением увеличения экономической эффективности розницы по России является рост отчислений по налогу на прибыль средних и крупных представителей сектора. В первом квартале 2021 года поступления по налогу на прибыль розничной торговли в Москве выросли в 1,5 раза по сравнению с тем же периодом 2020 года, по Краснодарскому краю — в 3,5 раза, сообщали в Федеральная налоговая служба.
Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что цены на социально значимые товары в России растут из-за жадности производителей и ретейлеров. Колебания цен на продукты обострились на фоне нестабильной мировой конъюнктуры. Последствия пандемии COVID-19 привели к рекордному за последние семь лет увеличению цен на продовольственные товары глобального рынка, сообщает RT.
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