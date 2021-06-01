Российский миллиардер назвал способ снизить цены на жилье

Владимир Потанин предложил металлургам работать с застройщиками по госзаказам Фото: официальный сайт Президента РФ

Металлургическим компаниям следует заключить прямые договоры по субсидируемым ценам с застройщиками. Это снизит стоимость жилья. С таким мнением выступил глава «Норильского никеля» Владимир Потанин.

«Нужно договориться о том, чтобы металлурги поставляли свою продукцию застройщикам по госзаказу или другой выбранной правительством схеме. Мы сможем осуществить прямое субсидирование застройщиков, а через них, обычных людей», — цитируют Потанина «Интерфакс».

Такая адресная поддержка строительной отрасли позволила бы провести стабилизацию цен на жилье, считает бизнесмен. Такое содействие, отразившись на стоимости ипотеки для потребителя, не угрожало бы конкурентоспособности российской металлургии на мировом рынке, добавляет Потанин.

Ранее представители «Деловой России» обратились с инициативой о снижении стоимости квартир. По их мнению, стоимость квартир в новостройках можно было бы снизить на 15%, если изменить процедуру подключения домов к инженерным и коммунальным сетям.

За предыдущий год первичное жилье в России подорожало на 26%, за первые три месяца текущего — на 8% по сравнению с предыдущим кварталом. Рост стоимости на квартиры в новостройках замедлился, однако цены на них все еще довольно высоки, пишет телеканал 360.