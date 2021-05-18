Бизнес нашел способ резко снизить цены на новостройки

Стоимость квартир в новостройках можно снизить на 15%, если изменить процедуру подключения домов к инженерным и коммунальным сетям. С инициативой обратились к вице премьеру Марату Хуснуллину представители «Деловой России».
«Бизнес предложил упростить процедуру подключения новостроек к инженерным и коммунальным сетям. Для этого нужно законодательно установить право девелоперов выносить инженерные сети с участков под строительство своими силами», — передают «Известия».
Кроме того, предлагают на уровне Градостроительного кодекса разрешить вносить плату за техприсоединение домов к сетям с учетом этапов стройки. Отмечается, что сейчас девелоперам приходится оплачивать создание сетей при возведении первой очереди. По мнению председателя комитета «Деловой России» по строительству Владимира Кошелева, эти меры снизят себестоимость недвижимости на 15%. При этом конечная цена квартир снизится на 3-5%. Эксперты также полагают, что предлагаемые меры сократят сроки строительства домов.
Ранее сообщалось, что цены на жилье в России в 2021 году вырастут на 10-15%. Эксперты прогнозируют удорожание первичных объектов на 10—15%, вторичного рынка — в рамках уровня инфляции 5—6. При этом цены на недвижимость уже достигли исторического максимума. Стоимость жилья за год увеличилась на 19,8%.
Подписывайтесь на URA.RU в