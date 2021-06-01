По мнению Вячеслава Володина, страны бывшего соцлагеря привыкли жить за счет России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель Госдумы Вячеслав Володин упрекнул Чехию, Украину, Грузию и страны Прибалтики в том, что они привыкли жить за счет других государств со времен, когда входили в соцлагерь. По его мнению, эти страны должны России деньги.

«Не Россия вам должна, а вы России. Будьте благодарны: граждане РФ не потребовали от вас то, что, отрывая от себя, вам давали. Не забывайте, что именно Россия взяла на себя все обязанности по выплате долгов СССР», — написал Володин в своем telegram-канале. Председатель Госдумы добавил, что получать от кого-то деньги и одновременно быть независимым невозможно.

Володин отметил, что попытки «самоутвердиться» у стран бывшего соцлагеря «до жуткого предсказуемы». «Что ни заявление — начинают с политики, заканчивают „дайте денег“», — написал председатель Госдумы. Он потребовал от Чехии, Украины, Грузии и стран Прибалтики извинений и предложил начать отношения, думая о будущем.

Недавно Чехия потребовала от России компенсацию из-за серии взрывов в деревне Врбетице в 2014 году. По мнению Праги, российские спецслужбы причастны к взрыву на складе боеприпасов. Сумму компенсации власти власти Чехии оценили в миллиард крон — около трех с половиной миллиардов рублей, сообщает RT.